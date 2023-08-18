Olay Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.