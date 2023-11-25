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Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Figen B.'nin cenazesi otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Türkiye'den üzen haber... Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu

Türkiye'den üzen haber... Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu

Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı. Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada D.D, annesini boğazından bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

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