Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleriyle Batman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kars'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Hakkari'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ederken, Başkent Ankara’da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Ankara-İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergâhlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.