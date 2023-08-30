Olay sabah saatlerinde Aksaray- Adana kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Annesiyle İstanbul'dan Osmaniye'ye yolculuk yapan Erdal A. yolculuk sırasında otobüsteki Mustafa K.'yi yolculuk esnasında ayağına bastığı için uyardı. Bunun üzerine Mustafa K. ve kardeşi Halil İbrahim K. uyarıyı yapan Erdal A.'ya saldırdı.

Otobüstekilerin araya girmesi sonucunda kavga yatışmasına rağmen kısa süre sonra dilenme tesisinde verilen molada saldırgan Mustafa K. pantolonundan çıkardığı 60 santim boyundaki pala ile Erdal A.'ya saldırdı.

Çene, boyun ve sırtından darbe alan Erdal A. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisekipleri 60 santim boyundaki palayı ele geçirdi. Saldırgan Mustafa K. ve Kardeşi Halil İbrahim K. gözaltına alınırken; yaralı Erdal A. sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PALAYI PANTOLONUNDAN ÇIKARARAK SALDIRDI

Hastanede yaşadığı olayı anlatan anne Veda A. , "İstanbul’dan Osmaniye’ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi.

O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez "Gel burada kapışalım." diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı.

Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.

"CANIM İSTEDİ BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi.