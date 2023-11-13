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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem in, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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