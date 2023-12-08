Petrol fiyatlarının hazirandan bu yana en düşük seviyeleri bulması akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Dünkü motorin indirimi sonrası mazota bir indirim de bugün geldi. Benzin litre fiyatı ise sabit kaldı. Peki uzun süre sonra peş peşe güncellenen akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

PEŞ PEŞE İNDİRİMLER SONRASI AKARYAKIT TABELASINDA SON DURUM

Motorinin litre fiyatına dün 1 lira 30 kuruşluk indirim gelmişti. İkinci indirim haberi de bugün geldi.

Motorin litre fiyatı 88 kuruş düştü. Gece yarısı gelen indirimlie birlikte akaryakıt tabelası bugün de güncellendi.

Son indirimle birlikte ortalama motorin litre fiyatları şöyle oldu:

İstanbul Avrupa yakası: 35.36 TL

Ankara: 36.04 TL

İzmir: 36.25 TL

Adana: 36.53 TL

Bursa: 36.11 TL

Antalya: 36.77 TL

Diyarbakır: 36.84 TL

Trabzon: 36.42 TL

Benzin fiyatları ise sabit kaldı, herhangi bir indirim yapılmadı. Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL dolaylarında seyrediyor.