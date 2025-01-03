Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon ile tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

Enflasyondan doğan zam hakkı kök aylıklara uygulanacak.

15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek.

Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak.

20 bin lira olan emekli aylığı 23 bin 150 liraya yükselecek.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

İşte 2025 yılında kalem kalem bekar memur maaşları...

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile ek ödemeler dahil edilmemiştir)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 50 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63 bin 633 TL

Memur (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık)- 42 bin 860 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 806 TL

Öğretmen (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 53 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62 bin 263 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62 bin 263 TL