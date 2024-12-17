Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen yağış, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Rize’nin iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı olarak etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI RÜZGARLA BİRLİKTE GELECEK

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgede beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Ardahan’da sarı, Artvin’de ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Karadeniz’de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GEMİLER DOĞAL LİMANA SIĞINDI

Fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz’de uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisi, Sinop’un güneyindeki doğal limana demirledi.