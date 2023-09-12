Petrol fiyatları yeni haftanın başında yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesinden düşerek geçtiğimiz ayki muhteşem rallinin ardından bugün 88 dolar civarında hareket ediyor. Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken “Benzine, motorine zam indirim var mı?” , “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arayanlar için flaş bir gelişme yaşandı. Mazot fiyatları zamlanıyor.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 39,88, Ankara'da 40,50 ve İzmir'de ise 40,65 TL'ye yükselecek.

12 EYLÜL 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,78 TL

Motorin: 37,85 TL

LPG (Otogaz): 17,14 – 17,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,39 TL

Motorin: 38,47 TL

LPG (Otogaz): 17,59 TL

İZMİR

Benzin: 37,49 TL

Motorin: 38,62 TL

LPG (Otogaz): 17,33 TL