31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

Saat 19.20 irtibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 3,83

CHP adayı Mansur Yavaş: 77.040 - Oyların yüzde 54.40'ı

AK Parti adayı Turgut Altınok: 39.135 - Oyların yüzde 38,16'sı