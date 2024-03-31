Erdoğan oyunu kullandı: Seçim yeni bir dönemin başlangıcı Erdoğan oyunu kullandı: Seçim yeni bir dönemin başlangıcı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

Saat 19.20 irtibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 3,83

CHP adayı Mansur Yavaş: 77.040 - Oyların yüzde 54.40'ı

AK Parti adayı Turgut Altınok: 39.135 - Oyların yüzde 38,16'sı