31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

Saat 19.18 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 3,67

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: 147.047 - Oyların yüzde 49,09'u

AK Parti adayı Murat Kurum: 128.279 - Oyların yüzde 42,83'ü

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: 5.858 - Oyların yüzde 1,96'sı

DEM Parti Meral Danış Beştaş: 5.960 - Oyların yüzde 1,99'u

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: 1001 - Oyların yüzde 0,53'ü

Saadet Partisi adayı Birol Aydın: 1050- Oyların yüzde 0,35'i