14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Habertürk'in haberine göre saat 17.00 itibariyle son durum şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 46 bin 614,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 43 bin 760,

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 24 bin 367

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 11 bin 94,

Yakup Türkal 1589, Erkan Trükten 717, Ahmet Özal 504, İrfan Uzun 286, Murat Ünver 198, Hilmi Özden 138 ve Davut Turan 61 imza topladı.