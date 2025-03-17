Yurt genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken Mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Hatta kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Persembe ve Cuma günleri ülkenin genelinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekliyoruz.” dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Çalışkan, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” diye konuştu.

26 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

SICAKLIK 49 İLDE 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.