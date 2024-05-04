Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna 3 TL zam geldi.

SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubunda zam yapıldığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları bugünden (4 Mayıs) itibaren uygulanmaya başlanacak. Dündar paylaşımına, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" notunu düştü.

BİR PAKETİ 70 LİRAYA YÜKSELDİ

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

Geçtiğimiz ay birçok sigara grubuna zam yapılmıştı.

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

Nisan ayındaki zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira olmuştu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitmişti. Sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olmuştu.