Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı şubatta yüzde 10 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 9,8 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

3,5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

İşsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

İSTİHDAM 361 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü Şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,4 olarak belirlendi.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

DEPREM NEDENİYLE 7 İLDEN VERİ ALINAMADI

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinden veri alınamadı.