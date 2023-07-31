Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Turizm gelirleri yılın ilk altı 6 aylık döneminde yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

6 AYDA 23 MİLYON ZİYARETÇİ

Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bine yükseldi.

KİŞİ BAŞI GELİR 100 DOLAR

Bakan Ersoy, kişi başı gelirle ilgili olarak, "Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50’den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk." diye konuştu.

Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.