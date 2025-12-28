Uyuşturucu soruşturması kapsamında rapçi Ege K. ve model Buse İ. gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında rapçi Ege .K. ve modellik yapan Buse İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

20 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş insanları Mehmet T. ile Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Çetin, Uğur C.P., Melisa Ş., İhsan A., model Melissa F.Ç., ortanyal Nuran Ç., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y. B., Semavi S., Ercan S., Halime G. ve Yılmaz B.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı.