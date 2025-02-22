Türkiye’de 2020 sonunda hesabında 1 milyon TL ve üzeri para bulunan kişi sayısı 308 bin 278 iken, bu rakam 5 yıl içinde yüzde 493 artışla 1 milyon 828 bin 934’e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Pandemi öncesinde 1 milyon TL ile ev alınabiliyordu

Nefes'in haberine göre, ekonomik şartların değişmesiyle birlikte, 1 milyon TL’nin satın alma gücü hızla düştü. Pandemi öncesinde bu miktar orta seviye bir ev almak için yeterliyken, bugün gayrimenkul almak neredeyse imkânsız hale geldi.

Milyonerlerin büyük bölümü yurt içinde yerleşik

BDDK verilerine göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2024 Aralık itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı. Bu artış, Türkiye’de servet birikiminin belli bir kesimde hızla arttığını, ancak gelir dağılımındaki dengesizliğin de derinleştiğini ortaya koyuyor.