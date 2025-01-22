Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşam Bedesten’de düzenleyeceği 54’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu, Türkiye’de Kartalkaya’daki otel yangınında en az 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle erteledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından yapılan açıklamada “Dün Türkiye'deki bir kayak merkezinde meydana gelen ölümcül yangın olayının ardından bir günlük yas ilan edilmiştir. Bu beklenmedik durum nedeniyle, bu akşamki resepsiyonun bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirmek isteriz” denildi.