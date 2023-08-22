İstanbul'un Esenler ilçesi Kemer Mahallesi 911. Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde gerginlik yaşandı.
Bunun üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.