Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Bunun üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde gerginlik yaşandı.

Kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.