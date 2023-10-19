Bursa’da 45 gündür aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’dan acı haber geldi.

İznik’te yaşayan Alan, 45 gün önce Gemlik’te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı.

Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.

Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi’nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi.

Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğü’nden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.