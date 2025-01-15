Türkiye'de bir polis memuru, Adana ve Mersin'de katliam yaptı. İlk Mersin'de eşini ve kayınbiraderini öldüren polis, ardından rotasını Adana'ya çevirdi. Burada şüphelinin kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını kestiği, baldızını ise kalbinden bıçakladığı öğrenildi.

Şüpheli, Osmaniye'de başka cinayet işlemeye giderken yakalandı. Polis memurunun 15 yaşındaki oğlunun intiharından ailesini sorumlu tutmasından dolayı cinayetleri işlediği belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.

Oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tutan Tehçi, Bugün sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip katledip Adana'ya kaçtı.

Adana'da kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını kesti.Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı.

Şüpheli, Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.