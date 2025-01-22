Babasının tüfekle vurduğu 7 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda Volkan Koç, 7 yaşındaki oğlu Demir Koç'u tüfekle vurmuştu.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Volkan Koç ise kendisini eve kilitlemişti.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, teslim olması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu teslim olup gözaltına alınan baba Volkan Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başından ağır yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.