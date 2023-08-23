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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde sulama kanalının kenarında oynayan Yaprak Sabuha Ebu Halip (15), dün saat 11.20 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Halip'i suda çırpınırken görenler, durumu polise bildirdi. Akıntıya kapılan Halip, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Halip'in cansız bedenini, düştüğü noktanın 400 metre uzaklığında buldu. Halip'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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