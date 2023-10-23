Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, bu sabah Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzemenin Mısır'a gönderilmeye başlandığını kaydetti. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunduğunu bildiren Koca, şu bilgileri verdi:

"Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında. Jeneratör, Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik."

Bakan Koca, Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu sağlık desteğinin kara yolu ile Mısır'dan Gazze'ye gönderileceğini belirterek, "Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadesini kullandı.