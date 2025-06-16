Haber: Bahar SANCAR

KKTC’de elektrik alt yapısına yapılan yatırımlar ve yenileme çalışmaları, geçmişte vatandaşın yaşadığı çeşitli sıkıntıları ortadan kaldırırken, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi için yürütülen fizibilite çalışmalarında da sona gelindi. Anakaraya kablo ile bağlandıktan sonra, özellikle üreticilerin ihtiyaç duyduğu güneş enerjisi anlamında daha fazla yatırımlar yapılabilecek.

Gündem Kıbrıs, Güzelyurt Bölgesi Muhtarlarına “Türkiye’den kablo ile elektrik gelmeli mi ve gelirse faturaların düşeceğine inanıyor musunuz?” diye sordu. Muhtarlar, kablo ile elektrikte güneş enerjisinden daha fazla faydalanmanın önemine vurgu yaparken, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinde daha sistemli ve programlı olunması gerektiğine dikkat çekti. Güzelyurt bölgesi muhtarları, Türkiye’den su geldiğini ancak birçok bölgeye su dağıtımının yapılmadığını söyleyerek, susuzluk da çektiklerini ifade etti.

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz:

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin en az su kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, “Tabii ki Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi lazım. Güneşi bol bir ülkede yaşıyoruz ve böyle bir ülkede güneş panellerini üreticiler tarlasında, bahçesinde kullanırsa ve mahsuplaşırsa çok çok daha iyi olacak. Şuanda güneş enerjisinde yer olmadığı için verilemiyor. Alt yapı yeterli değil. Fiyatlar ve faturalar konusunda ise Türkiye ile fiyatların karşılaştırılması gerekiyor. Bunu bilirkişileri araştırması gereklidir” dedi.

Konuşmasının devamında Darbaz, bir buçuk yıl önce yaptığı bir açıklamayı da hatırlatarak, “Kablo ile elektriğin yanı sıra, su için de ikinci bir boru hattı şarttır demiştim. Şuanda Türkiye’den su geliyor ancak hala daha birçok bölgeye su verilemiyor. Su için de ikinci bir boru hattı gereklidir. Zaten bunun üzerinde çalışma yapıldı, alt yapısı biliniyor ve teknik konular aşıldı. İmkânsız denen şey oldu. Eğer üremi canlandırmak istiyorsak, sulu tarım için ikinci su hattının da yapılması, en az kablo ile elektrik kadar elzemdir” diye konuştu.

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen:

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, kablo ile elektrik geldiğinde faturaların düşmesi konusunda soru işaretleri olduğunu söyleyerek, “Özelleşen hiçbir şeyin fiyatının düştüğünü görmedim. Türkiye’de elektrik özeldir. O nedenle bilmiyorum. Ama yine de önyargılı davranmak istemem. Şuanda özelleştirme konusu gündemde değil ama gelecektir diye düşünürüm. İnşallah halkımız için iyisi olsun. Eğer kablo ile elektrik gelir ve güneş enerjisini üreticiler kullanırsa çok iyi olur. Üreticilerin maliyetleri düşer ve bu da fiyatlara yansır” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız:

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde faturaların düşeceğine inanmadığını söyleyerek, “Türkiye’den su geliyor. Suyun fiyatı düştü mü? Üreticiler ucuzdan mı su alıyor? İnsanların ödediği su faturalarından haberiniz var mı?” diye sordu.

Konuşmasının devamında Yıldız, “Kendi elektriğimizi kendimiz üretmemiz gerekir. Eğer Türkiye’den kablo ile elektrik gelirse maliyetler çok yüksek olacak ve bu da faturalara yansıyacak. Şu anki rakamların çiftesini ödeyeceğiz. Ancak kendimiz üretirsek ve kendi alt yapımızı güçlendirirsek daha ucuz faturalar öderiz. Zaten şuan ki mevcut hükümet her ay faturalara yüzde 10-15 zam yapıyor. En çok zam yapan kurum Kıb-Tek’tir ama yine de batakta. Türkiye’den kablo ile elektrik gelirse daha da pahalı olacak. O nedenle bence gelmesin” dedi.

Yıldız, “Türkiye’de bu sistem kuruludur. Ancak televizyonlarda izliyoruz insanlar faturalardan şikâyet ediyor. Kablo ile elektrik geldiğinde güneş enerjisi kotasının açılması da çözüm olmaz. Çünkü herkes kendi evine güneş paneli kuramaz. Garip yine ezilecek, zengin evine güneş paneli kurup elektrik ücretlerinden kurtulacak. Toplumsal çıkar olarak düşünülmesi ve hareket edilmesi gerekiyor. Elektrik ile ilgili tek çözüm noktası kendin üreteceksin, kendin satacaksın” diye konuştu.

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü:

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini belirterek, plan ve program dâhilinde bunun yapılması gerektiğini söyledi. Dereliköylü, “Türkiye’den suyumuz geldi ancak suyun geldiğini anlayamadık. Susuzluk çekiyoruz. Türkiye’den su geldi ama birçok köye su gitmedi. Tarımda da Türkiye’den gelen su elverişli kullanılamıyor. Ancak yine de iyi ki geldi yoksa tüm ülke olarak susuzluk çekecektik ve hiç suyumuz olmayacaktı. Bugün Güney Kıbrıs susuzluk çekiyor. Biz de farklı durumda olmayacaktık” dedi.

Dereliköylü, “Şuanda dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Kotalar dolu olduğu için güneş enerjisi de kurulamıyor. İnsanlarımızın ucuz elektriğe ihtiyacı vardır. Faturalar ödenemeyecek durumdadır ve halkın elektriği rahat kullanması lazım. Halkımız zor durumdadır. Türkiye’den kablo ile elektrik gelmelidir ve destekliyorum bunu. Ancak daha planlı ve programlı hareket edilmesi gerekiyor. Maalesef suyun planını ve dağıtımını doğru yapamadık” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu:

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini söyledi. Rüstemoğlu, “Kablo ile elektrik gelmelidir. Faturaların da kablo ile elektrik geldikten sonra düşmesi gerekir. Düşmezse eğer boşuna getirmesinler. Türkiye’den su da geldi ancak tonunu 10 liraya alıyoruz. O da üretici için pahalıdır. Bizim yöneticiler suyu yönetemedi. Şuanda susuzluk var. Borular döşendi, su geldi ama su yok. Köylüler büyük sıkıntı içerisinde. Herkes toplu birbirine atıyor. En azından bir açıklama yapsınlar, su sıkıntısı var idare edin desinler. Her an eylem yapabiliriz” dedi.

Konuşmasının devamında üreticiler için güneş enerjisi panellerinin önemini vurgulayan Rüstemoğlu, “Üreticilerin maliyetleri çok fazla. Güneş enerjisi kullanımı üreticilere verilirse, üreticiler açısından faydalı olacak. Maliyetler düşer” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın:

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini söyleyerek, “Bence gelmeli. Az da olsa faturalar ucuzlar ama en önemlisi daha kaliteli bir verim alınır diye düşünüyorum. Şu anki mevcut yapı sürdürülebilir değildir. Nüfus her geçen gün artıyor ve kullanım da artıyor. Nereye kadar bununla baş edebileceğiz? Eğer Türkiye’den kablo ile elektrik gelirse çok daha uzun vadeli ve verimli olur. Rum tarafına dahi elektrik satabiliriz” dedi.

Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesiyle birlikte güneş enerjisi kullanımın da artacağını söyleyen Arkın, “Özellikle işletmeler ve üreticiler için solar sistem maliyetler açısından çok büyük ihtiyaçtır. Zaten güneş ülkesiyiz. Bundan herkes faydalanmalıdır” diye konuştu.

Güzelyurt Kalkanlı Köyü Muhtarı Kemal Kısaoğlu:

Güzelyurt Kalkanlı Köyü Muhtarı Kemal Kısaoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik gelse de elektrik faturalarının düşeceğine inanmadığını söyleyerek, “Bence faturalar düşmez. Bizde öyle kapasite yok. Bu işi yönetemezler. Bizimkiler yapamayacak Türkiye’ye kalacak bu iş. Türkiye’ye kalırsa da bu defa şikâyetçi olacağız. Elektriği kablo ile ucuza mal edebilirler ama bize yansıyacağını düşünmüyorum. Birine alım garantisi verecekler, üreticiye de vatandaşa da yansımayacak. Türkiye’den kabloyla elektrik geldiğinde belki elektrik kesintisi olmayacak ama gerisi aynı” ifadelerini kullandı.