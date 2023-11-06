Antalya'da Fatih Mahallesi Antalya-Isparta karayolunda saat 01.00 sularında Murat Temirtaş (22) yönetimindeki otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.’nin kullandığı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş’ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Hilmi Partal (18) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan kazadan önce Murat Temirtaş’ın annesi ile telefonda konuştuğu “10 dakika içinde evdeyiz.” dediği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Hilmi Partal’ın ise durumunun ağır olduğu ve özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ifade edildi.