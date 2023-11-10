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Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö'nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyup konteynerin yanına bıraktığı tespit edildi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün konteynerin yanına bırakılan bir poşet içerisinde bebek gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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