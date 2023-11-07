Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi.

Mehmet Yaşar’ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.