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Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi'ndeki bir binada, apartman sakinleri, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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