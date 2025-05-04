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Engin Polat ve babasına hapis cezası

Engin Polat ve babasına hapis cezası

Saliha K.'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi.

Murat K., annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında dün bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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