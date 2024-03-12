Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve 17 yaşındaki Merve Aytekin. İstanbul Florya'daki kazada Aytekin ailesinden kurtulan olmadı.

Aytekin ailesi Ramazan'ın ilk günü iftar için Florya sosyal tesislerine gidiyordu. Akşam saatlerinde otomobilleriyle Marmaray geçidinin altından geçtikleri sırada hemen sağ taraflarında seyir halinde olan TIR, köprüye çarparak araçlarının üzerine devrildi.

Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çevredekiler ezilen otomobilin üzerindeki tonlarca ağırlığı azaltabilmek için TIR'daki kağıt malzemeyi boşaltmaya başladı.

Yardım ekipleri araçtakileri kurtarabilmek için seferber oldu. TIR vinç yardımıyla kaldırıldı ancak çabalar yetersiz kaldı. Araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayı duyup kaza yerine gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi. Cenazeler Adli TIP Kurumu morguna götürüldü...

Hafif yaralı TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları saatlerce sürdü. Köprü ile zemin arasındaki mesafenin ölçümleri yapıldı, deliller toplandı.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı da ortaya çıktı.

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, "Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız" şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.Aynı geçide Haziran ayında tekstil malzemesi yüklü bir TIR çarparak devrilmiş sürücü yara almadan kurtulmuştu.



Bu kazadan 2 ay önce de Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın aracının üzerine aynı şekilde kaza yapan bir TIR devrilmiş, oyuncu hafif yaralanmıştı.

Dün akşam 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği iddia edildi.

Kaynak : NTV