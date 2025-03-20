Evde dişi kanayan Toprak Önkol, ailesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Dağkapı’daki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada kanaması durdurulan Önkol, doktorun yönlendirmesi ve mutlaka röntgen çekilerek müdahale edilmesi gerektiği uyarısının ardından Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği’ne götürüldü.

Çocuk diş hekimi H.A., baba Adem Önkol’un uyarısına rağmen diş röntgeni çekmeden Toprak Önkol’un dişini çekti. Önkol’un yeniden başlayan kanaması durdurulamayınca, ambulansla önce özel bir hastaneye, buradan da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Toprak Önkol, burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

"KIZIMIN VEFATINDA KUSURLU BULUNAN HERKESTEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Baba Adem Önkol, ifadesinde kızının hayatını kaybetmesinde kusurlu bulunan herkesten şikayetçi olduğunu belirtti.

Önkol, çocuk diş doktoru H.A.’nın yanına gittiğini ve önceki doktorun diş röntgeni çekilmeden müdahale edilmemesi gerektiği bilgisini 3 kere üst üste vermesine rağmen doktorun kendisine "Bana mesleğimi mi öğretiyorsun" diyerek hiçbir işlem yapmadığını ifade etti.

"Kızımın dişini çekti. Dişi çeker çekmez kızımın ağzından kan fışkırmaya başladı. Kanı durdurmak için uğraştılar ancak durmadı. Daha sonra kızımı ambulans ile özel bir hastaneye götürdük." diye konuşan Önkol, "Ambulansta doktor H.A. da vardı. Özel hastanede kızıma müdahale ettiler ancak kan durmadı. Sonra tekrar ambulans ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geldi. Doktor H.A. buraya da geldi, kızıma müdahale ettiler." dedi.

Kızının burada bilincini kaybettiğini dile getiren Önkol, "Doktor H.A. başta olmak üzere kızımın vefatında kusurlu bulunan herkesten davacı ve şikayetçiyim." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Toprak Önkol’un, bir hafta önce çekerek sosyal medyaya yüklediği görüntüler de ortaya çıktı.

Babanın şikayetinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.