Bursa'da Elzana S., iki ay önce dünyaya gelen kızları Eliz’i dün akşam saatlerinde emzirirken iddiaya göre uykuya daldı.

Bu sırada bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtığı belirtildi.

Kucağındaki kızının hareketsiz yattığını fark eden Sayfan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğunu tespit ettiği bebeğe kalp masajı yaptı

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eliz bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.