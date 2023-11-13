Olay, dün saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Sevilay Nayman(40), Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ve Özgür Buğra Nayman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Özgür Nayman'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan Özgür Nayman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından aile yakınları olay yerine akın etti.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Bir ailenin yok olduğu olayın ardından geriye, Sevilay Nayman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı güzel günlerde çekilen videoları kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cenazesi Adli TIP Kurumu'na götürüldü.

İNTİHAR MEKTUBUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Özgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'x' hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu. Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefer yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaradana şükür ettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" ifadelerini kullandı.