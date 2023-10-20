Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki araç, karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) ağır yaralandı. Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karı koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.