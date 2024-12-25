Son dakika haberi! Balıkesir’de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8’i ağır, 26 kişi yaralandı.

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı TIR’la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yaralandı.

8 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Tüm ekiplerin ilk andan itibaren kaza yerinde müdahalelerde bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar ilk belirlemelere göre 27 öğrencimiz 2 personelin olduğu, şoför ve yanında bir kılavuzun olduğu, toplam 29 kişinin bulunduğu araçta 8 öğrencimizin durumu biraz ağır görünüyor. Diğer öğrencilerimizde de yine hafif yaralılar var ama öyle durumu ağır olan öğrencimiz görünmüyor.”