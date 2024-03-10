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Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi.

Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek’in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eskişehir istikametinde aracıyla seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Eskişehir-Ankara Karayolu 6’ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında saat 04.00 sıralarında 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarptı.

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