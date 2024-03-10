Eskişehir istikametinde aracıyla seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Eskişehir-Ankara Karayolu 6’ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında saat 04.00 sıralarında 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.
Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek’in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
ARACIN MOTORU 100 METRE İLERİYE FIRLADI
Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı.