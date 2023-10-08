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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sehpanın üzerindeki çaydanlığın içindeki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Kaynar su nedeniyle göğüs, sırt ve kollarında yanıklar oluşan çocuk acılar içinde kaldı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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