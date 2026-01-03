Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’da meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

"Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada tüm taraflar itidalli davranmaya çağrıldı.

Türkiye'nin Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.