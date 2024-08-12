Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Türkiye'den yardım teklifi

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu. Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edileceği yanıtını verdi.