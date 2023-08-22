Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu.

Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.

Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor.

Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:

İZMİR

İzmir: Yüzde 29

BALIKESİR

Balıkesir: Yüzde 30

ÇANAKKALE

Çanakkale: Yüzde 43

Aydın

Aydın: Yüzde 50

ANKARA

Ankara: Yüzde 52

HATAY

Hatay: Yüzde 53

ESKİŞEHİR

Eskişehir: Yüzde 56

SAMSUN

Samsun: Yüzde 60

SİVAS

Sivas: Yüzde 64