Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu.
Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.
Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor.
Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:
İZMİR
İzmir: Yüzde 29
BALIKESİR
Balıkesir: Yüzde 30
ÇANAKKALE
Çanakkale: Yüzde 43
Aydın
Aydın: Yüzde 50
ANKARA
Ankara: Yüzde 52
HATAY
Hatay: Yüzde 53
ESKİŞEHİR
Eskişehir: Yüzde 56
SAMSUN
Samsun: Yüzde 60
SİVAS
Sivas: Yüzde 64