Yunanistan Savunma Bakanlığı, ulusal bayramda yaşanan skandalın ardından harekete geçti. Olayın ardından Yunan muhalefeti sert tepki gösterdi.

Atina’da 25 Mart’ta düzenlenen resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarına yönelik soruşturma tamamlandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, olayla ilgili bazı askeri öğrencilere 20 gün hapis cezası verilirken, diğer katılımcılara ise daha hafif disiplin cezaları uygulandı.

Tören sırasında atılan sloganlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın da tepkisini çekmişti. Bakanlık kaynakları, bu tür eylemlerin iki ülke ilişkilerini zedelediğini belirterek Yunan makamlarından açıklama talep ettiklerini duyurmuştu.

Yunanistan’daki ana muhalefet partisi SYRIZA da söz konusu sloganları kınayarak, olayın detaylı şekilde incelenmesi çağrısında bulunmuştu.