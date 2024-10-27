Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakanlık, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 16’sının taburcu edildiğini duyurdu. 6 yaralının durumunun stabil olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği açıklandı.

6 yaralının ise 3 hastanede tedavisine devam ediliyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4, Etlik Şehir Hastanesi'nde 1, Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 yaralı tedavi altında.

TUSAŞ'ta hain terör saldırısı

23 Ekim'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlenmişti.

Terör hedefleri yerle bir ediliyor

TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etti.

23-26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütünün karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları vuruldu.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.