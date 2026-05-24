UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında; bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, parti tüzüğünde değişiklik yapılması yönünde oy birliğiyle karar üretildi.

UBP’den yapılan açıklamada, alınan karar doğrultusunda hukukçular tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Genel Sekreter Ahmet Savaşan başkanlığında; Milletvekilleri Hasan Taçoy, Resmiye Eroğlu Canaltay ve Sadık Gardiyanoğlu’ndan oluşan UBP Milletvekili Grubu Tüzük Komitesi’nin bir araya gelerek değişiklik önerilerine son şeklini verdiği ifade edildi.

Ulusal Birlik Partisi Tüzük Kurultayı’nın, parti üyelerinin katılımıyla 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda yapılacak tüzük değişiklikleriyle birlikte UBP’nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.