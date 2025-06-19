Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 18 ve 19 Haziran tarihlerinde üç ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında bir yaya ağır yaralanırken, iki sürücü ise alkollü araç kullanarak kazaya karıştı. Polis olaylarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Karaoğlanoğlu’nda Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Lasbahçe Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 144 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen 33 yaşındaki Mahir Hopali, yönetimindeki NT 584 plakalı araç ile doğu istikametine seyrederken dikkatsizce anayol konumundaki Şehit Nurhan Sabri Caddesi'ne giriş yaptı.

Bu esnada caddede güney yönüne doğru seyreden Aysu Balkanlar (60) yönetimindeki YS 754 plakalı araçla çarpışan NT 584 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıktı ve bordür taşlarına çarparak durabildi. Olayda yaralanan olmazken, sürücü Mahir Hopali, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına neden olmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Demirhan’da Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Yoğun Bakımda

Aynı gün saat 21.30 sıralarında Demirhan’daki Hüseyin Özgit Caddesi üzerinde yaşanan kazada ise 20 yaşındaki Ahmet Kavan yönetimindeki ZE 558 plakalı araç, yolun sağından soluna geçmeye çalışan yaya Filiz Cıdık (60)’a çarptı.

Ağır yaralanan Cıdık, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Genç sürücü Ahmet Kavan tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çatalköy’de Alkol ve Dikkatsizlik Kazaya Yol Açtı

19 Haziran 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana gelen başka bir kazada, 129 miligram alkollü olduğu belirlenen Süleyman Şen (21), yönetimindeki VL 044 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç, yolun solundan çıkarak bir ikametgâhın bahçe duvarına ve ardından elektrik direğine çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Sürücü Süleyman Şen, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.