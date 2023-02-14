Meteoroloji Dairesi, 14-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bölgede hava şöyle olacak:

Salı açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı,

Çarşamba parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı,

Perşembe parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı,

Cuma açık ve az bulutlu,

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13 -16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.