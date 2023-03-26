Anne Sevda K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi. (AA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabıyık Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Sevda K., 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

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