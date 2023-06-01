İspanya’nın Palma kentinden İngiltere’nin Manchester şehrine giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan yolcu uçuş sırasında tuvalette sigara içerken yakalandıktan sonra Manchester Havalimanı'nda polis tarafından uçaktan indirildi. Kabin tuvaletinden duman çıktığını gören uçuş görevlileri, içeride bir adamın sigara içtiğini ifşa etti.

ANINDA POLİSE HABER VERİLDİ

Havayolu şirketinden yapılan resmi basın açıklamasında olay doğrulanırken "Palma'dan Manchester'a giden bu uçuşun mürettebatı, uçakta bir yolcunun sigara içerken bulunmasının ardından polise yardım istedi.” ifadelerine yer verildi.

Uçağın Manchester havalimanına inişini gerçekleştirdikten sonra diğer yolcular inmeden hemen önce kabin görevlisinin kontrolünde sigara içtiği tespit edilen yolcu indirildi. Polislerin uçağın kapısına karşıladıkları yolcu anında tutuklandı.