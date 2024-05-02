Değirmenlik Başpınar-Alevkayası kavşağı üzerinde dün saat 13.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü hafif yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kavşak üzerinde Kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Mehmet Doğukan ŞAHİN (E-22) yönetimindeki NS363 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce ana yola giriş yaptığı esnada ana yol üzerinde seyreden Lefkoşa'da sakin Hamit KIZILCA (E-21) yönetimindeki ZPG 626 plakalı aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpması sonucu hafif yaralanma ve hasar ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada hafif yaralanan Mehmet Doğukan ŞAHİN ve Hamit KIZILCA Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde acil serviste görmüş oldukları tedavilerin ardından taburcu edildi.